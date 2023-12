Israel: Landung während Hamas-Terror-Attacke

Die Landung eines Passagierflugzeugs auf dem Flughafen Tel Aviv während heftiger Raketenangriffe aus Gaza auf den Großraum der Stadt sogt für Aufsehen.

Das israelische Fernsehen veröffentlichte das Video, auf dem das Flugzeug im Landeanflug zu sehen ist. Im Hintergrund ist zu sehen, wie die Raketenabwehr Iron Dome (Eisenkuppel) aus dem Gazastreifen abgefeuerte Raketen abfängt - das Flugzeug kann trotz Angriff aus Gaza sicher in Israel landen..

A plane landing in Israel late last night as rockets are fired from Gaza into Tel Aviv. pic.twitter.com/8toMcd9onx