Israel und Libanon schließen historisches Abkommen zur Seegrenze

Im langjährigen Streit über die Seegrenze zwischen dem Libanon und Israel gibt es eine Einigung.

"Dieses historische Abkommen wird Israels Sicherheit stärken und Milliarden in die israelische Wirtschaft spülen", erklärte der israelische Regierungschef Yair Lapid am Dienstag in Jerusalem. Das Abkommen wurde durch die USA vermittelt.

Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Territorialstreit um ein Gebiet im östlichen Mittelmeer, in dem Gasvorkommen liegen. Die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon hat Israel mit Gewalt gedroht, sollte das Land in der Nähe der Seezone nach Gas suchen. Aus Sicht Israels liegt das Gasfeld innerhalb seiner Wirtschaftszone und nicht in den umstrittenen Gewässern.