Israel: Werden Houthi-Angriffe nicht dulden

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen vor weiteren Angriffen gewarnt.

"Wir bereiten uns vor - die Truppen hier sind für jede Mission und jeden Befehl bereit", sagte Gallant bei einem Besuch der Marine nahe der israelischen Stadt Eilat am Roten Meer. Israel werde Drohungen gegen den Staat nicht dulden.

"Wenn sie uns weiterhin provozieren, wenn sie versuchen, Eilat mit Raketen oder mit anderen Mitteln anzugreifen, werden wir wissen, was zu tun ist", sagte Galant. Die vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen im Jemen haben seit Beginn des Kriegs im Gazastreifen Israel mehrfach mit Drohnen und Raketen angegriffen. Zudem attackierten sie Schiffe im Roten Meer, um sie an einer Durchfahrt in Richtung Israel zu hindern.

Bedrohung der Freiheit der Schifffahrt

Die Bedrohung der Freiheit der Schifffahrt an der Meerenge Bab al-Mandab, zweitausend Kilometer vom Staat Israel entfernt, sei nicht nur eine Bedrohung für den Verkehr nach Israel, sagte Gallant. "Sondern auch für die internationale Freiheit der Schifffahrt in Gewässern, die allen Ländern gehören". Große Reedereien meiden die Route wegen der Angriffe zunehmend.

Zum besseren Schutz der wichtigen Schifffahrtsroute, die zum Suezkanal führt, formen die USA eine neue Sicherheitsinitiative mit dem Namen "Operation Prosperity Guardian". Daran beteiligen sich nach US-Angaben mehrere Länder, darunter das Vereinigte Königreich, Bahrain, Kanada, Frankreich, Italien, die Niederlande, Norwegen, die Seychellen und Spanien. Deutschland prüft eine Beteiligung.