Israel wirft "Erdbeben-Bombe" ab

Israel griff ein Raketenlager im syrischen Tartus an und die Detonation war so gewaltig, dass sie Bewegungen auf der Richterskala auslöste.

Israel hat in der Nacht auf Montag mit Kampfflugzeugen Militärstützpunkte im syrischen Tartus angegriffen. Bei einem der Ziele lagerten Boden-Boden-Raketen und andere Munition. Die Explosion war so gewaltig, dass sie ein Erdbeben auslöste.

Es handelte sich um "die schwersten Angriffe" Israels auf Militäranlagen in der Region seit über einem Jahrzehnt, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. In Tartus war auch der Standort eines der beiden russischen Militärstützpunkte in Syrien. Dieser wurde als Marinestützpunkt sowie als Munitionsdepot genutzt.

Riesige Rauchwolke steigt auf © X

Eine Woche nach dem Sturz des Diktators Baschar al-Assad hat das russische Außenministerium bekanntgegeben einen Teil seines diplomatischen Personals aus Syrien evakuiert zu haben.

Israel bombardiert seit dem Sturz Assads mehrere militärische Ziele und Waffendepots in Syrien, damit sie nicht in die Hände der islamistischen Rebellen fallen.