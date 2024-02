Israelische Ärzte retten Schwester von Hamas-Chef Leben

Mitten während des Krieg in Gaza wurde eine Schwester von Haniyeh in einem israelischen Spital wegen Komplikationen bei einer Frühgeburt behandelt.

Mehrere Familienmitglieder von Hamas-Chef Ismail Haniyeh – dem „politischen“ Kopf der Terrororganisation – wurden in den vergangenen Jahren bereits in israelischen Spitälern behandelt worden.

Auch jetzt – nach dem Hamas-Terror-Massaker vom 7. Oktober und den darauffolgenden Krieg in Gaza – retteten israelische Ärzte einer der Schwestern des Terror-Paten das Leben, berichtet die Jerusalem Post.

Eine Schwester Haniyehs lebt sogar in Israel

Die Frau soll nach Komplikationen bei einer Frühgeburt in Israel behandelt worden sein. Und konnte so überleben. Mindestens eine Schwester des milliardenschweren Terroristen-Anführers soll übrigens in Israel – in einer Beduinenstadt südlich des Westjordanlands – wohnhaft sein.

Hamas hat übrigens am 7. Oktober auch Ärzte verschleppt.