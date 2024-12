Israels Netanjahu wird die Prostata entfernt

Benjamin Netanjahu muss sich einer Prostata-Operation unterziehen, nachdem sich diese vergrößert hatte.

Israels Premierminister Benjamin Netanjahu wird sich einer Operation zur Entfernung der Prostata unterziehen. Dies gab sein Büro am Mittwoch bekannt. Die Notwendigkeit für den Eingriff ergebe sich aus einer Harnwegsinfektion, die auf eine gutartige Vergrößerung der Prostata zurückzuführen ist, hieß es. Die Infektion wurde in einem ersten Schritt mit einer Antibiotika-Behandlung behandelt, nun sei allerdings eine Operation unumgänglich.

Netanjahu soll bereits am Donnerstag die Prostata-Operation durchführen lassen. Trotz des Eingriffs bleibt die geplante Kabinettssitzung am Sonntag unverändert, wie das Büro des Premierministers bestätigte. Der 75-Jährige bleibt somit voll im Amt, obwohl die gesundheitlichen Eingriffen in der jüngeren Vergangenheit zugenommen haben.

Im März 2024 unterzog sich Netanjahu einer Leistenbruchoperation, bereits im Juli 2023 wurde ihm ein Herzschrittmacher eingesetzt. Vor diesem Eingriff war der Premierminister wegen starker Dehydrierung im Krankenhaus behandelt worden.