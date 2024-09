Israels Verteidigungsminister: Sinwar ist der neue Bin Laden

"Wir werden ihn finden und der Gerechtigkeit zuführen"

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat Yihya al-Sinwar, den Chef der islamistischen Hamas, als den "neuen Osama bin Laden" bezeichnet. In dem anlässlich des Jahrestages der Terrorangriffe vom 11. September 2001 in den USA veröffentlichten Video sagte er: "Er ist der Osama bin Laden von Gaza. Wir werden ihn finden und der Gerechtigkeit zuführen - tot oder im Gefängnis."

Der aus Saudi-Arabien stammende Bin Laden war Hauptorganisator der Terroranschläge vom 11. September in den USA mit Tausenden Toten. Er wurde 2011 in seinem Versteck in Pakistan von einem US-Sonderkommando getötet.

Die Botschaft Gallants auf der Plattform X kam einen Tag nach einem Interview des Finanzdienstes Bloomberg mit dem für die Geiseln und Vermissten zuständigen Brigadegeneral Gal Hirsch, in dem dieser von einem Angebot zur sicheren Ausreise für al-Sinwar aus dem Gazastreifen gesprochen hatte. "Ich bin bereit, Sinwar, seiner Familie und jedem, der sich ihm anschließen möchte, einen sicheren Korridor zu ermöglichen", sagte er.

Ein Hamas-Repräsentant sagte der Deutschen Presse-Agentur, seine Organisation habe das Angebot erhalten, Sinwar und seiner Familie die Ausreise zu ermöglichen, um ein Gaza-Abkommen zu erzielen. Die Hamas sei jedoch erst dann bereit, auf das Angebot zu reagieren, wenn es Teil einer umfassenden Einigung wäre.