Italien führt Speicheltests für Schüler ein

Sizilien wieder gelbe Zone mit strengeren Restriktionen.

Im Hinblick auf die Wiederöffnung der Schulen rüsten sich einige Regionen in Italien auf die Einführung von Speicheltests, um Schüler stichprobenmäßig auf Coronavirus zu testen. Im Latium werden etwa 18.000 Speicheltests für die erste Tranche von Stichprobenkontrollen in Schulen zur Verfügung stehen.

Die Tests werden alle zwei Wochen stichprobenartig wiederholt. Ab Mittwoch müssen Lehrer einen Grünen Pass vorweisen, um die Schule zu betreten. Lediglich mit Impfzertifikat, Genesungsbescheinigung, oder einen 48 Stunden lang gültigen negativen PCR-Test darf das Schulpersonal arbeiten.

Speicheltests sollen gratis werden

Für kostenlose Speicheltests sprach sich auch Lega-Chef Matteo Salvini aus. Dies sei der einfachste Weg, um die Bevölkerung zu testen und die Ausbreitung der Epidemie im Herbst unter Kontrolle zu halten. Die Lega macht Druck auf Speicheltests auch angesichts der ab Mittwoch geltenden Pflicht zur Vorweisung des Grünen Passes an Bord von Hochgeschwindigkeitszügen, Fernbussen und einigen Fähren.

Gegen diese Pflicht haben Impfgegner am Mittwoch bereits Protestaktionen in 54 Bahnhöfen angekündigt. Am Samstag war es in den italienischen Großstädten zu Protestkundgebungen gegen den Grünen Pass gekommen, an denen sich tausende Menschen beteiligt hatten.

Strengere Maßnahmen nach Infektionsanstieg

Wegen steigender Corona-Infektionszahlen führt die italienische Regierung auf Sizilien wieder strengere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ein. Ab Montag muss auch im Freien wieder eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden und in Restaurants dürfen nur noch vier Menschen zusammen an einem Tisch sitzen.

Seit Anfang des Sommers ist es das erste Mal, dass in einer Region Italiens wieder verschärfte Corona-Maßnahmen eingeführt werden. Sizilien wird somit als gelbe Zone eingestuft. Dies ist die zweitniedrigste von vier Stufen, die anhand der Ansteckungsrate und der Belegung der Krankenhausbetten festgelegt werden.