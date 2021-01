Der Chefarzt wurde wegen Verdachts auf zweifachen Mord festgenommen.

Montichiari. Der italienische Chefarzt Carlo Mosca (47) soll zumindest zwei Corona-Patienten bewusst mit Succinylcholin und dem Narkosemittel Propofol totgespritzt haben. So wollte er in seinem Krankenhaus in Montichiari (Lombardei) Platz schaffen.

Wiederholungstäter

Polizisten nahmen ihn fest, die Ermittler werfen ihm zweifachen Mord vor. Er wurde suspendiert, steht unter Hausarrest. Die Staatsanwaltschaft sieht Wiederholungsgefahr.

Die Leichen der mutmaßlichen Opfer Natale Bassi (61) und Angelo Paletti (80) wurden obduziert. Dabei wurde das muskellähmende Medikament festgestellt.