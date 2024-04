Jetzt gesteht die Sex-Mörderin

Sie hat ihren Freund aus Eifersucht in eine Sex-Falle gelockt, ihm die Augen verbunden, umgebracht und im Garten vergraben. Jetzt hat die Sex-Mörderin alles gestanden.

Nicholas Billingham (†42) war ein Fremdgeher. Und das gefiel seiner Freundin Fiona Beal (49) überhaupt nicht. Aus Eifersucht lockte sie ihren Freund in eine Sex-Falle, verband ihm die Augen und brachte ihn um.

Mord nach Sex-Falle

Die grausame Bluttat ereignete sich vor drei Jahren. 2021 köderte die Lehrerin ihren Freund mit Sex. Sie hatte ihm die Augen verbunden haben, als sie ihm plötzlich mit einem Messer in den Hals stach und die Halsschlagader durchtrennte. Die Waffe und die Leiche ihres Freundes hätte sie schließlich fein säuberlichst im Garten hinter dem Haus versteckt. Doch nicht genug davon, denn die Mörderin schien genau zu wissen, was sie tat.

Alle Spuren beseitigt

So meldete sie sich in ihrem Job mit einer ausgedachten Corona-Infektion krank, nutzte stattdessen die Zeit, um ihr Schlafzimmer neu auszumalen und gründlichst zu reinigen. Zusätzlich meldete sie sich im Namen ihres Freundes bei seinen Verwandten. In einer Nachricht schrieb sie, er hätte sich von ihr getrennt und würde nun bei einer anderen Frau leben.