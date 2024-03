Jetzt kommt die McDonald's Pommes-Parfum-Kollektion

Man könnte meinen es wäre bereits der 1. April, doch es stimmt tatsächlich: McDonalds bringt ein eigenes Parfüm auf den Markt. Ob dieses nun nach Pommes oder nach einem Royal TS riecht? Wir haben alle Informationen zusammengefasst.

In einer unerwarteten Wendung verbindet McDonald's Japan kulinarische Genüsse mit der Welt der Schönheit. Die Einführung einer neuen Parfümlinie namens "McAroma" sorgt nun für Aufsehen und verspricht, die Grenzen der traditionellen Duftwelt zu sprengen. Mit drei einzigartigen Duftrichtungen, inspiriert von beliebten Fast-Food-Spezialitäten, bringt der Fast-Food-Gigant eine innovative Kollektion auf den Markt.

Ein kulinarisches Dufterlebnis in drei Facetten

Die "McAroma"-Kollektion von McDonald's Japan verspricht ein olfaktorisches Abenteuer der besonderen Art. Die drei exklusiven Duftrichtungen spiegeln die beliebten Geschmacksrichtungen der McDonald's-Japan-Speisekarte wider: von den klassischen salzigen McFries über den erfrischenden Duft von "Seetang-Salz und Nori-Pflaume" bis hin zur verlockenden Kombination von Knoblauch, Schwarzem Pfeffer und Mayo.

Design trifft Kulinarik - Flakons als Kunstobjekte

Die Präsentation der Flakons auf X (ehemals Twitter) offenbart nicht nur die raffinierten Düfte, sondern auch kunstvoll gestaltete Verpackungen. Der Flakon des McFries-Parfums spiegelt die ikonische rot-gelbe Verpackung der Pommes frites wider, während die Düfte Pflaume-Nori-Algen-Salz und Knoblauch-Schwarzer-Pfeffer-Mayo eine Hommage an die Shaka-Shaka-Kartoffelverpackung sind. Die exklusiven Kartoffeln, ausschließlich in Japan erhältlich, sind bekannt für ihr charakteristisches Schüttelgeräusch beim Würzen, das geschickt in das Design der Parfümflaschen integriert wurde.

Ein gewagter Schritt ins Duftuniversum

Mit der "McAroma"-Kollektion betritt McDonald's Japan Neuland im Duftuniversum. Die Auswahl einzigartiger und beliebter Geschmacksrichtungen spiegelt nicht nur die Vielfalt der Speisekarte wider, sondern soll auch Erinnerungen und positive Assoziationen mit der Marke hervorrufen. Der Fast-Food-Gigant zeigt sich innovativ und setzt auf die Erweiterung der traditionellen Parfümherstellung.

Geheimnisvolle Details

Trotz der aufregenden Ankündigung bleiben einige Details noch im Dunkeln. Das Erscheinungsdatum und der Preis der "McAroma"-Parfums sind weiterhin gut gehütete Geheimnisse. Diese bewusst gehaltene Spannung steigert die Vorfreude unter den Fans und Sammlern, die gespannt darauf warten, diese unkonventionelle Duftkollektion in ihre Sammlungen aufzunehmen.