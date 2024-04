Jetzt spricht der zugedröhnte AfD-Politiker

Niels Foitzik rastete im Thailand-Urlaub völlig aus

Wie berichtet, sorgte der AfD-Politiker Niels Foitzik im Thailand-Urlaub für einen handfesten Eklat und wurde von der örtlichen Polizei festgenommen.

Medienberichten zufolge soll Foitzik zunächst in einem Restaurant im Süden des Landes völlig ausgerastet sein. Er warf mit Teller um sich und versetzte die anderen Gäste in Panik. Er wurde von der Polizei auf die Wache gebracht und musste eine Strafe über umgerechnet 25 Euro zahlen. „Der Tourist zeigte Anzeichen von Trunkenheit bis zur Bewusstlosigkeit“, so der Polizeichef.

"Gesundheitlicher Ausnahmezustand"

Nur einen Tag später rastete Foitzik wieder aus und wurde festgenommen. Aufgrund der Symptome vermuten die Beamten, dass der Mann Drogen genommen hat, so ein Polizeisprecher. Vermutlich habe es sich um Cannabis gehandelt, das in Thailand sehr viel stärker als in Europa ist.

© Police ×

Während die thailändischen Behörden die Auslieferung vorbereiten, hat sich der AfD-Politiker auf X zu Wort gemeldet. Er habe sich in einem „gesundheitlichen Ausnahmezustand“ befunden. Gleichzeitig betont er: „Ich nehme keine Drogen!“ Auch der Stuttgarter AfD-Kreisvorsitzende Andreas Mürter stellt klar: "Wenn da Drogen im Spiel gewesen wären, wüsste ich das. Niels lehnt Drogen ab“. Dann relativiert Mürter aber: „In Thailand ist Cannabis ja legal.“