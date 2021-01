Es ist ein Turbo-Start, den Präsident Joe Biden in den ersten Tagen hinlegt.

Der neue US-Präsident gibt Vollgas: In den vergangenen zwei Tagen hat Joe Biden (78) insgesamt 27 – auch global – wichtige Dekrete unterschrieben. Zu einem Großteil macht er die Entscheidungen seines Vorgängers rückgängig.

Klima

So ist jetzt in die Wege geleitet, dass die USA wieder in die Welt­gesundheitsorganisation (WHO) und in das Pariser Klimaschutzabkommen eintreten.

Grenze

Ab sofort wird der Bau der Mauer an der mexikanischen Grenze gestoppt – das war Trumps Prestigevorhaben.

Leben retten

Das wahre Hauptprojekt Bidens ist die Corona-Pandemie. Er will in den kommenden 100 Tagen jeweils eine Million Menschen impfen lassen. Und er ruft zu einer „Challenge“ auf: 100 Tage lang sollen Amerikaner Maske tragen. Das soll 50.000 Leben retten.