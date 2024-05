Joggerin von nacktem Mann (19) getötet

Der nackte Mann schrie herum und attackierte mehrere Menschen.

In Männedorf hat am Dienstagabend ein Mann eine Joggerin in einem Park getötet. Trotz Reanimation sei diese gestorben. Beim Täter handelt es sich um einen 19-jährigen Schweizer.

Passanten hatten gemeldet, dass im Alma Park direkt am Zürichsee ein nackter Mann herumschreie und Menschen tätlich angreife. Ob sich der mutmaßliche Täter und die Joggerin kannten, ist noch unklar. Laut Polizei verletzte der Verdächtige noch eine weitere Person leicht.