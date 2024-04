Jordanien warnt vor "regionaler Explosion"

"Das könnte die ganze Region in einen Krieg stürzen"

Jordanien hat eine Warnung ausgesprochen, dass eine Vergeltung Israels für den iranischen Angriff am vergangenen Wochenende die gesamte Region in einen verheerenden Krieg stürzen könnte. "Die Risiken sind enorm", sagte der jordanische Chefdiplomat Aiman Safadi am Mittwochabend den staatlichen Medien. "Das könnte die ganze Region in einen Krieg stürzen, der für uns in der Region verheerend wäre und sehr, sehr ernste Folgen für den Rest der Welt, einschließlich der USA, hätte."

Jordanien bemühe sich intensiv um Deeskalation und unterstützte Israel bei der Abwehr des Angriffs gemeinsam mit den USA, Großbritannien und Frankreich. "Die Situation ist zu gefährlich. Es besteht die reale Gefahr einer regionalen Explosion, und dem muss ein Ende gesetzt werden. Wir müssen sicherstellen, dass es zu keiner weiteren Eskalation kommt", betonte Safadi. "Jetzt sollte der Druck auf Israel liegen, die Lage nicht zu eskalieren."

Safadi ergänzte, dass der Iran erklärt habe, Vergeltung für einen mutmaßlichen israelischen Luftangriff auf das Botschaftsgelände in Damaskus am 1. April geübt habe und nicht weiter vorgehen werde, solange Israel nicht reagiere.