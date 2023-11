Jugendliche überfallen Dorffest mit Messern – ein Toter

In Frankreich haben Jugendliche einer Sozialbausiedlung ein Dorffest in der Nähe von Toulouse überfallen. Ein 16-jähriger Gast starb an seinen Verletzungen.

In der französischen Gemeinde Crépol, in der Nähe von Toulouse, attackierte eine Gruppe Jugendlicher aus einer berüchtigten Sozialbausiedlung ein Dorffest. Ein 16-Jähriger starb auf dem Weg ins Spital an seinen schweren Verletzungen infolge von Messerstichen. 16 weitere Menschen wurden verletzt. Das Dorf befindet sich im Schockzustand. Der Angriff der mit Messern bewaffneten Personen ereignete sich in der Nacht auf Sonntag um zwei Uhr morgens. Sie gingen auf die verbliebenen Gäste des Dorffests im Gemeindesaal von Crépol los. Innenminister: "Verrohung der Gesellschaft" Zunächst kam es zu einer Rauferei zwischen einem der Türsteher und einer Gruppe Menschen ohne Eintrittskarte. Personen aus dem Saal seien zur Hilfe geeilt und die Konfrontation ging vor dem Gemeindehaus weiter. Sieben Verdächtige wurden später in der Nähe der südfranzösischen Stadt Toulouse gefasst. Lesen Sie auch Raumfahrt führt zu Sex-Problemen Ein Aufenthalt im Weltall kann zu Erektions-Problemen führen - das zeigt eine neue Studie aus den USA. Bisher wurden allerdings nur Tiere getestet.

Heftige Kritik an ORF-Reporter ORF-Korrespondent Karim El-Gawhary in der Kritik.

Trump vor Comeback: Das sind seine Brutalo-Pläne Die Chancen des Ex-Präsidenten auf eine erneute Wahl sind momentan sehr gut Der oberste Polizeichef und Innenminister Gérald Darmanin sprach am Mittwoch von einer "Verrohung der Gesellschaft". "Wir wissen nicht genau, was geschehen ist, oder besser, wir wissen es nur allzu gut", kommentierte Darmanin den brutalen Angriff.