Kabul: US-Angriff auf Terroristen

Drohne bombte Auto mit Sprengstoff. Anschlag stand unmittelbar bevor.

Kabul. Der US-Angriff galt dem IS-Ableger in ­Afghanistan. Die Terroristen wollten sich gerade in einem Auto in der Nähe des Flughafens in die Luft sprengen, so US-Regierungsvertreter. Die ­Drohne tötete mehrere Selbstmordattentäter.

Das Auto der Terroristen war am Weg zum Anschlag

Explosionen. Nach dem Raketeneinschlag gab es mehrere „bedeutende sekundäre Explosionen“. Deswegen ist davon auszugehen, dass in dem Fahrzeug eine große Menge Sprengstoff gewesen sei, erklärten US-Vertreter.

Rakete in Wohnhaus

Kurz davor traf eine Rakete ein Wohnhaus in Kabul. Dabei starb ein Kleinkind. Unklar ist, ob es eine Verbindung zum US-Angriff gibt.

Warnung vorab. Vorangegangen war eine eindringliche Warnung von US-Präsident Joe Biden vor IS-Anschlägen innerhalb eines Zeitfensters von etwa 24 Stunden. Die Geheimdienste wussten, dass der Flughafen weiter Ziel sei.