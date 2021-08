SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz liegt in allen Umfragen zur Bundestagswahl im September auf Platz eins.

Berlin. Nun gelang den cleveren Wahlkampfmanagern von Scholz ein weiterer Coup gegen Armin Laschet und seine CDU. Im bekannten Frauenmagazin Emma schalteten sie in Anspielung auf 16 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel ein Inserat mit dem Foto von Scholz und dem provokanten Schriftzug: „Er kann Kanzlerin!“ Darin verspricht die SPD ein „paritätisch besetztes Kabinett“ sowie deutlich bessere Löhne und Chancen für Frauen.

Überholt. Knapp vier Wochen vor der deutschen Bundestagswahl (26. September) setzt sich der ­Höhenflug von SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sowie der Absturz von CDU/CSU-Kandidat Armin Laschet ungebremst fort. Scholz und die SPD liegen in einer „Yougov“-Umfrage vom 27. August bereits vorne: 24 Prozent (+3,5) würden die SPD wählen, die CDU/CSU-Union kommt nur mehr auf 22 Prozent (–11). Die Grünen mit Kandidatin Annalena Baerbock halten in dieser Umfrage bei 16 Prozent (+7,1). In der Forsa-Umfrage sind die Abstände knapper: Darin käme die Union auf 22, die SPD auf 23, die Grünen auf 18 Prozent. Noch klarer ist der Scholz-Vorsprung bei der Kanzlerfrage: Nur noch 25 Prozent halten Laschet für geeignet als Kanzler, dagegen trauen 65 Prozent Scholz das Amt zu. Grünen-Kandidatin Baerbock: 22 Prozent.