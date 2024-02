Katar: Kein Durchbruch bei Verhandlungen über Waffenruhe =

Katar zeigt sich zurückhaltend zur Aussicht auf eine baldige Waffenruhe im Gaza-Krieg.

Es könne kein Durchbruch bei den Verhandlungen für eine Feuerpause und zur Freilassung von Geiseln vermeldet werden, sagte ein Sprecher des katarischen Außenministeriums am Dienstag. Das Emirat dränge aber mit Nachdruck darauf, dass Israel und die bis zuletzt im Gazastreifen herrschende, militante Palästinenserorganisation Hamas einer Vereinbarung zustimmen.

Katar sei zuversichtlich und optimistisch, was die Vermittlungsbemühungen angehe. Äußerungen von US-Präsident Joe Biden könne die Regierung von Katar nicht kommentieren, betonte der Sprecher. Biden hatte dem US-Fernsehsender NBC gesagt, Israel sei bereit, die Kampfhandlungen im Gazastreifen über den muslimischen Fastenmonat Ramadan einzustellen. Zugleich hoffe er, dass bereits Anfang kommender Woche eine Waffenruhe in Kraft trete, sagte Biden in einem am Montag aufgezeichneten Gespräch mit der NBC, das am Dienstag ausgestrahlt werden sollte.

Der Beginn des Ramadan wird am Abend des 10. März erwartet. Bewegung in die festgefahrenen Fronten zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gibt es seit vergangenem Freitag, als sich israelische Unterhändler mit Vertretern der USA, Ägyptens und Katars in Paris trafen, um Modalitäten zur Befreiung der nach wie vor im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln zu besprechen.