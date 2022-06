Katars Ex-Prinzessin tot – war es Mordanschlag vor WM?

Am Sonntag wurde die frühere Prinzessin von Katar tot in ihrem Haus in Marbella gefunden. Erste Indizien sprechen für eine Drogenüberdosis – allerdings war Kasia Gallanio auch in einen Rechtsstreit mit ihrem Ex-Mann verwickelt.

Die Amerikanerin mit polnischen Wurzeln lebte ein wahres Luxusleben, als sie 2004 Abdelaziz Al Thani heiratete. Doch nach drei Jahren kam es zur Scheidung mit dem Multi-Milliardär und Onkel des Emirs von Katar. Seitdem wütete ein beinharter Rosenkrieg zwischen den beiden um das Sorgerecht ihrer drei Kinder. Missbrauchsvorwürfe gegen Ex-Mann Die beiden machten sich immer wieder gegenseitige Vorwürfe, die brisantesten Anschuldigungen erhob Gallanio aber erst vor drei Wochen vor Gericht. Sie unterstellte Al Thani, er habe die jüngste Tochter, welche bei ihm lebt, sexuell missbraucht. Der 73-Jährige bestreitet das. Die Behörden wurden durch das Mädchen alarmiert, weil sie ihre Mutter aus Paris nicht mehr erreichen konnte. Überdosis? Prinzessin soll Drogen nie angerührt haben Kurios ist auch, dass der Körper der Toten zwar keine Anzeichen von Gewalteinwirkung zeigt, die spanische Polizei von einer Überdosis Drogen ausgeht. Ein enger Vertrauter von Galliano behauptet jedoch, die Ex-Prinzessin habe nie etwas mit Drogen zu tun gehabt. Der Fall bringt Katar jedenfalls nicht gerade positiv in die Schlagzeilen. Und das kann der Wüstenstaat gerade gar nicht gebrauchen, wird dort doch im kommenden Winter die Fußball-Weltmeisterschaft ausgetragen.