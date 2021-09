Katze kehrt nach zehn Jahren nach Hause zurück

Tier wurde abgemagert und kränklich nahe Aberdeen gefunden.

Zehn Jahre nach ihrem Verschwinden ist eine Katze in Schottland wieder mit ihren Besitzern vereint worden. Forbes (12) wurde abgemagert und kränklich in der Gegend der nordostschottischen Stadt Aberdeen entdeckt - nur wenige Kilometer von ihrem früheren Heim entfernt. Eine Tierschutzorganisation konnte Forbes dann über einen Mikrochip identifizieren und die Besitzer ausfindig machen, die mittlerweile in die Hauptstadt Edinburgh gezogen waren

"Als Forbes im März 2011 verschwand, waren wir verzweifelt", sagte Besitzer Neil Henderson. "Wir hatten ihn, seitdem er ein Jungtier war, und eine wirklich enge Beziehung." Sie hätten monatelang nach Forbes gesucht und Poster aufgehängt. "Nach acht oder neun Monaten haben wir geglaubt, dass das Schlimmste passiert ist." Nun ist die Freude umso größer. Seine Frau habe ihn angerufen, als er im Auto war, sagte Henderson. "Ich muss zugeben, dass ich von Emotionen völlig überwältigt war und sofort wieder nach Hause gefahren bin." Am nächsten Tag seien sie nach Aberdeen gefahren - und hätten Forbes sofort wiedererkannt, berichtete die Nachrichtenagentur PA am Freitag.