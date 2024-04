Katze zufällig mit Amazon-Paket verschickt

Ohne Absicht verschickte eine Familie ihre Katze per Post von Utah nach Kalifornien.

Wer kennt das nicht: Das lang ersehnte Amazon-Paket ist endlich da - doch die Kleidung passt nicht. Also geht die Sendung retour an den Verkäufer. Doch was, wenn sich die eigene Katze unbemerkt ins Paket geschlichen hat? Genau das ist einer Familie in den USA passiert, wie amerikanische Medien berichteten.

1.000 Kilometer mit der Post

Weil Galeana im April von zu Hause ausgebüxt schien, starteten ihre Besitzer eine großangelegte Suchaktion - ohne Erfolg. Eine Woche später kam dann der erlösende wie kuriose Anruf: Ein Amazon-Mitarbeiter hat die geliebte Katze gefunden - in einem Paket des Unternehmens im gut 1.000 Kilometer entfernten Kalifornien.

Familie und Katze wieder vereint

Die Familie staunte nicht schlecht bei dieser Nachricht. Obwohl Galeana weder getrunken noch gefressen hatte, war sie angeblich wohl auf. Nun sind die Familie und ihre Katze wieder glücklich vereint. Bleibt nur zu hoffen, dass sich das geliebte Haustier nicht wieder irgendwo als blinder Passagier einschleicht.