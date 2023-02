Eines der teuersten Häuser der Welt steht zum Verkauf. Übernommen werden dabei auch 18 Angestellte, 3 Pools, 13 Badezimmer und vor allem: ganz viel Luxus! Doch das lässt sich auch einiges kosten.

The Terraces. So heißt eines der teuersten Häuser der Welt. Das Anwesen befindet sich auf der Karibikinsel Mustique, die sich, wie soll es auch anders sein, in Privatbesitz befindet. Die Villa ist nicht nur knapp 45 Minuten mit dem Flieger von Barbados entfernt, sondern gilt auch als beliebtes Ferienziel für Promis. Selbst Mick Jagger und der ein oder andere Royal haben hier schon ihre Ferien verbracht.

Nun soll die Luxus-Villa zum Verkauf stehen. Der Preis liegt dabei aktuell bei 200 Millionen Dollar.

In einer Pressemitteilung erklärt Edward de Mallet Morgan vom Immobilienhändler Knight Frank, der das Haus verkauft, nun: "Mustique ist ein Privatinsel-Paradies. The Terraces ist das größte und bekannteste Haus auf der Insel."

Das bietet das 200 Millionen Haus

The Terraces verfügt über ein 70.000 Quadratmeter großes Grundstück.

© YouTube/@ Knight Frank LLP ×

18 Angestellte

Darauf befinden sich unter anderem auch vier Kawasaki Mules, also Quads, ein weiteres Haus, welches ganz alleine für Veranstaltungen und Unterhaltung dient, drei Pools, eine Bar, ein Spielraum, ein Heimkino, ein Tennisplatz und eine ganze Reihe voller Nebenunterkünfte. Klar, schließlich muss ja auch das ganze Personal untergebracht werden.

Beim Kauf werden nämlich ganze 18 Angestellte übernommen, darunter ein Hausmeister, drei Köche, sechs Gärtner, sechs Hausangestellte und natürlich auch zwei Butler.

Entworfen wurde das Anwesen von dem Architekten Tom Wilson. Seine Inspiration: Italienischen Palazzi des 16. Jahrhunderts:

© YouTube/@ Knight Frank LLP ×

Zugegeben, das ist ihm gelungen. Die Decken sind handbemalt und in der Villa befinden sich ausgeschmückte Säulen und Torbögen. Platz bietet das 200 Millionen Dollar Haus aber immerhin reichlich: Ganze 13 Schlafzimmer mit En-Suite-Badezimmern sind in der Villa verfügbar.

Privatinsel: Skurrile Verbote und Regeln

Die Insel selber ist allerdings offensichtlich auf Villen dieser Größe ausgerichtet.

So verfügt Mustique über eine eigene kleine Flugzeugflotte, damit Gäste und Immobilienbesitzer die Insel erreichen können.

Zusätzlich gilt allerdings eine wichtige Regel: Auf ganz Mustique herrscht ein strenges Paparazzi-Verbot. Wegen der großteils sehr vermögenden Insel-Besuchern verständlich, ob Paparazzi allerdings tatsächlich jemanden auf 70.000 Quadratmetern Grundfläche erwischen würden, ist fraglich.