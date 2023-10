Killer-Kommando erschießt Mann vor Shisha-Bar

Vier Männer wurden unter dringendem Mordverdacht festgenommen.

Hamburg. Sonntagnacht gegen 22.30 Uhr fielen die tödlichen Schüsse in der Saseler Chaussee. Ein Killer-Kommando hatte einem Mann vor einer Shisha-Bar offenbar aufgelauert und ihn gezielt mit mehreren Schüssen hingerichtet. Das Schuss-Opfer brach auf dem Gehsteig zusammen. Mediziner versuchten ihn zu reanimieren, aber er starb im Rettungswagen. Fahnder konnten die mutmaßlichen Killer fassen, wie "Bild" berichtet. Etwa 500 Meter von der Shisha-Bar entfernt stoppen die Beamten einen "VW Arteon" mit vier Insassen – sie werden unter dringendem Mordverdacht festgenommen.

Eskalation im Hamburger Drogen-Krieg?

Danach sicherte die Mordkommission Spuren am Tatort und befragte Augenzeugen. Kriseninterventionsteams kümmerten sich um schockierte Zeugen aus der Bar, die die Todesschüsse miterleben mussten. Jetzt ist die Sorge groß, dass es sich um eine neue Eskalation im Hamburger Drogen-Krieg handeln könnte.

Bereits im August 2022 wurde ein 27-Jähriger vor einer Shisha-Bar erschossen. Der Mord ereignete sich in der Lübecker Straße. Ein Monat später wurde ein 38-Jähriger auf dem Parkplatz hinter einer Fußballanlage in der Slomanstraße niedergeschossen und im Jänner dieses Jahres durchsiebten Unbekannte einen Luxus-Audi Q8 in der Straße Am Pulverhof mit zahlreichen Schüssen. Zwei Drogen-Gangster überlebten schwer verletzt. Alle diese Bluttaten stehen laut Ermittlern im Zusammenhang mit blutigen Verteilungs-Kämpfen im Hamburger Drogen-Milieu.

Das LKA ermittelt nun, ob auch die Hinrichtung vor der Shisha-Bar in der Saseler Chaussee ein geplantes Attentat der Rauschgift-Mafia war.