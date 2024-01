Kind (6) tot in Auto entdeckt

Die deutsche Polizei fand ein totes Kind und seine Mutter in einem Auto auf einem Waldweg.

Schock-Fund im deutschen Brandenburg. In der Nacht auf Montag entdeckte die Polizei auf einem Waldweg in Mittenwalde ein totes Kind in einem Auto. Ersten Informationen zufolge befand sich auch die Mutter im Wagen. Sie ist am Leben und wurde medizinisch betreut.

Nach Polizeiangaben ist das Kind sechs Jahre alt, die Mutter 40 Jahre alt. Zum Geschlecht des Kindes machte die Polizei keine Angaben. Einsatzkräfte hatten den abgestellten Wagen gegen 1.52 Uhr auf einer Straße. Die näheren Umstände sind noch völlig unklar.

Weitere Infos folgen