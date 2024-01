Klima-Aktivisten schütten Suppe über die Mona Lisa

Zwei Klima-Aktivisten haben am Sonntagvormittag Suppe auf die Mona Lisa im Pariser Louvre geschüttet.

Das Duo kletterte unter die Absperrung im Museum und stellte sich vor das Kunstwerk. Eine der Aktivistinnen zog dann ihre Jacke aus, um ein weißes T-Shirt mit der Aufschrift "Riposte Alimentaire" in schwarzen Großbuchstaben zu enthüllen.

Die Umweltgruppe gehört zu dem, was sie selbst als das A22-Netzwerk von Protestgruppen in 12 Ländern weltweit beschreiben, zu dem auch Just Stop Oil im Vereinigten Königreich gehört. Die beiden Protestierenden forderten das Recht auf "gesunde und nachhaltige Lebensmittel", sagte ein AFP-Journalist.

Die Mona Lisa befindet sich hinter Glas und wurde nicht beschädigt.