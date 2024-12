Die AfD sei "der letzte Funke Hoffnung für Deutschland".

US-Tech-Milliardär Elon Musk empfiehlt wenige Wochen vor der Bundestagswahl die rechtspopulistische AfD als beste Partei für Deutschland. Bereits kurz vor Weihnachten hatte Musk getwittert: "Nur die AfD kann Deutschland retten", nun hat der reichste Mann einen Gastbeitrag für die Welt verfasst.

„Deutschland steht an einem kritischen Punkt – seine Zukunft taumelt am Rande des wirtschaftlichen und kulturellen Zusammenbruchs. Als jemand, der bedeutende Investitionen in die deutsche Industrie- und Technologielandschaft getätigt hat, glaube ich, dass ich das Recht dazu habe, offen über seine politische Ausrichtung zu sprechen. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist der letzte Funke Hoffnung für dieses Land“, schreibt Musk.

"Klingt das nach Hitler?"

In der Folge listet der X-Chef fünf Hauptgründe dafür auf. „Die deutsche Wirtschaft, einst der Motor Europas, versinkt heute in Bürokratie und erdrückenden Vorschriften. Die AfD hat verstanden, dass wirtschaftliche Freiheit nicht nur wünschenswert, sondern notwendig ist“, so Musk. Beim Thema Zuwanderung würde sich die AfD für „eine kontrollierte Einwanderungspolitik“ einsetzen, „die der Integration und dem Erhalt der deutschen Kultur und der Sicherheit Vorrang einräumt“, so Musk. „Eine Nation muss ihre Grundwerte und ihr kulturelles Erbe bewahren, um stark und geeint zu bleiben.“

Beim Thema Energie würde die AfD einen pragmatischen Ansatz verfolgen. „Die von der derzeitigen Koalition betriebene Energiepolitik ist nicht nur wirtschaftlich kostenintensiv, sondern auch geopolitisch naiv.“

Die traditionellen Parteien hätten in Deutschland generell versagt. Die AfD sei nicht rechtsextrem, sondern vertrete einen politischen Realismus. „Die Darstellung der AfD als rechtsextrem ist eindeutig falsch, wenn man bedenkt, dass Alice Weidel, die Vorsitzende der Partei, eine gleichgeschlechtliche Partnerin aus Sri Lanka hat! Klingt das für Sie nach Hitler? Ich bitte Sie!“

"Lassen Sie sich nicht beirren"

Die Weidel-Partei würde auch Innovation und Zukunft garantieren. „Die AfD setzt sich für Bildungsreformen ein, die kritisches Denken anstelle von Indoktrination fördern, und unterstützt die Technologiebranchen, die die Zukunft der globalen wirtschaftlichen Führerschaft darstellen.“

Zum Schluss seines Beitrags appelliert Musk dazu, die AfD nicht als extremistisch zu verurteilen. „Lassen Sie sich von dem ihr angehefteten Label nicht beirren.“ Die Partei „kann das Land in eine Zukunft führen, in der wirtschaftlicher Wohlstand, kulturelle Integrität und technologische Innovation nicht nur Wunschvorstellungen, sondern Realität sind. Deutschland hat es sich in der Mittelmäßigkeit zu bequem gemacht – es ist Zeit für mutige Veränderungen, und die AfD ist die einzige Partei, die diesen Weg eröffnet“, so Musk.

Teile der AfD werden vom deutschen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Kritiker werfen der "Alternative für Deutschland" einen rechtspopulistischen, ausländerfeindlichen Kurs vor.