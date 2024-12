"Wo bist du?": Trump postet private Nachricht an Musk

Donald Trump hat versehentlich eine private Nachricht an Elon Musk veröffentlicht.

In den vergangenen Monaten wurde Tesla-Gründer Elon Musk nicht nur einer der engsten Berater von Donald Trump, die beiden Männer entwickelten sogar eine Art Männer-Freundschaft. Wie vertraut der zukünftige US-Präsident mit dem reichsten Mann der Welt kommuniziert, konnte nun auch die Öffentlichkeit sehen.

Auf seiner Plattform Truth Social postete Trump wohl aus Versehen eine private Nachricht an Musk: „Wo bist du? Wann kommst du in das ›Center of the Universe‹, Mar-a-Lago?“, schreibt der gewählte US-Präsident. „Wir vermissen dich und X!“ [gemeint ist dabei wohl Musks Sohn X Æ A-Xii, der meist einfach X genannt wird.]

Panne oder Absicht?

„Bill Gates bittet um ein Treffen heute Abend“, schreibt Trump dann weiter. Der Microsoft-Gründer hatte die Trump-Übergangsregierung kontaktiert, über eine künftige Zusammenarbeit zu sprechen. Bisher war unklar, ob es wirklich zu einem Treffen kommt.

Mit den Worten „Silvester wird AMAZING!!! DJT“, beendet Trump dann sein Posting. Ob er die Nachricht an Musk wirklich versehentlich veröffentlicht hat, bleibt unklar. Mit Stand Samstag 10 Uhr war das Posting noch online.