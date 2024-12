Elon Musk schießt jetzt gegen Wikipedia

Trump-Freund Elon Musk (53) sorgt wieder einmal für Aufregung. Auf seiner Plattform X schießt der Tesla-Gründer gegen das Online-Nachschlagewerk Wikipedia. „Hört auf, an Wokepedia zu spenden, bis sie ihre redaktionelle Balance wiederhergestellt haben“, fordert Musk. Der 53-Jährige teilt dabei eine Grafik, wonach Wikipedia fast 30 Prozent für Diversität und Inklusion ausgibt.

Stop donating to Wokepedia until they restore balance to their editing authority https://t.co/sHjnFTtN5y