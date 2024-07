Knalleffekt: Biden denkt über Rückzug nach

Laut "New York Times" hält US-Präsident Joe Biden (81) einen Rückzug aus dem aktuellen Präsidentschaftswahlkampf für möglich.

Die "New York Times" (NYT) beruft sich in ihrem Bericht auf einen "engen Vertrauten des Präsidenten". Biden habe einem "wichtigen Verbündeten gesagt, dass er weiß, dass er seine Kandidatur möglicherweise nicht retten" könne. Soll es Biden nicht gelingen, bei den nächsten Auftritten die Öffentlichkeit von seiner Eignung für das Präsidenten-Amt zu überzeugen, dann sei ein Rückzug möglich.

Dem Präsidenten sei bewusst, dass seine Auftritte am kommenden Wochenende fehlerfrei verlaufen müssen – sonst sei das stark angeschlagene Image kaum mehr zu retten.

Die NYT schreibt weiter, dass dieses Gespräch ein erster Hinweis darauf sei, dass der Präsident ernsthaft in Erwägung ziehe, "ob er sich nach einer verheerenden Leistung auf der Debattenbühne am Donnerstag in Atlanta erholen kann."

Der amtierende US-Präsident und demokratische Kandidat für die US-Wahl Joe Biden steht seit dem letzten TV-Duell gegen Herausforderer Donald Trump (78) stark unter Druck.