Börsen weltweit auf neuem Rekordhoch

An den Börsen jagt aktuell ein Rekord den nächsten.

Frankfurt am Main. Der DAX hat am Freitag seinen Rekordlauf fortgesetzt. So erreichte der deutsche Leitindex bei gut 17.165 Punkten eine weitere Bestmarke. Der MDAX der mittelgroßen Werte stieg am Freitag um 0,67 Prozent auf 26.230,73 Punkte.

Wall Street stark. Rückenwind kommt einmal mehr von der Wall Street, die ihre Gewinne ebenfalls ausgebaut

hatte.

Dow Jones attackiert die 40.000 Punkte

Der Dow-Jones-Index hat sich am Freitag ebenfalls einem neuen Rekordwert angenähert, er hat erst am Mittwoch ein neues Allzeithoch von 38.797 Punkten aufgestellt.

Der S&P 500 erreichte bereits am Montag ein Allzeithoch von 5.048 Punkten und hält sich weiter sehr stark.

Japan kurz vor neuem Allzeithoch

Eine turbulente Börsenwoche gab es auch in Japan. Am japanischen Aktienmarkt steigen die Kurse weiter und stützen den positiven Börsentrend zusätzlich. Der japanische Leitindex Nikkei-225 nimmt Kurs auf sein Rekordhoch aus dem Dezember 1989. Nach mehr 35 Jahren ist es bald erreicht.