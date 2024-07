Jeder dritte Demokrat will Rückzug von Biden

Knapp ein Drittel der US-Demokraten befürwortet einer Umfrage zufolge einen Rückzug von Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaft.

Allerdings geht aus der am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Reuters/Ipsos auch hervor, dass kein offensichtlicher Alternativkandidat bereitsteht: Unter prominenten Demokraten schnitt bei der Befragung nur Michelle Obama besser ab als der republikanische Bewerber Donald Trump.

Obama steht nicht zur Verfügung

Die Ehefrau des Ex-Präsidenten Barack Obama hat wiederholt erklärt, dass sie für die Kandidatur nicht zur Verfügung stehe. Biden selbst liegt der Umfrage zufolge in der Wählergunst mit 40 Prozent faktisch gleichauf mit Trump. Der Demokrat hat damit nach seinem vielfach als schwach empfundenen Debattenauftritt gegen Trump vergangene Woche nicht an Zustimmung verloren. Biden will nach eigenen Angaben an der Kandidatur festhalten und sollte im Laufe der Woche mit Gouverneuren und Abgeordneten seiner Partei sprechen. Die Wahl findet am 5. November statt.

Schwierige Situation für die Demokraten

In der zweitägigen Umfrage sprachen sich 32 Prozent der Befragten für einen Rückzug Bidens aus. Aus ihr geht auch hervor, dass Michelle Obama mit 50 Prozent Trump mit 39 Prozent schlagen würde. Dagegen würde etwa Vizepräsidentin Kamala Harris (42 Prozent) mit Trump (43 Prozent) unter Berücksichtigung der Fehlermarge von 3,5 Prozent faktisch gleichauf liegen. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, lag mit 39 zu 42 Prozent hinter Trump. Bei der Online-Umfrage wurden 1070 Personen befragt.