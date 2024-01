Koch allergisch auf eigenes Essen, muss Lokal zusperren

Dieser Koch bekommt schlimme Symptome jedes mal wenn er seinen Arbeitsplatz betritt.

Manche Jobs machen wirklich krank. Plötzlich erlebte Romiou Shaikh (36) unerwartete Atembeschwerden, ein merkwürdiges Druckgefühl in seiner Brust und fühlte sich kraftlos. Diese Symptome traten immer auf, wenn er zuvor in der Küche seines eigenen Restaurants stand.

Im Jahr 2014 eröffnete er das Restaurant "Avantgarde" in der Nähe von Hamburg gemeinsam mit seinem Bruder Fabian Shaikh (26) – ein lang ersehnter Traum der Geschwister. Schon ihr Vater hatte früher in der Küche gestanden, und Romiou Shaikh half ihm gerne. Das Kochen entwickelte sich zu seiner Leidenschaft und Berufung. "Ich bin das Herz der Küche. Täglich kreiere und dekoriere ich", erklärte er gegenüber Bild.

Grill- und Brat-Dämpfe lösen Symptome aus

Doch nun ist dieser Lebensweg Vergangenheit. Romiou Shaikh hat eine Allergie entwickelt, die auf verschiedene Dämpfe in der Küche reagiert, darunter Grill- und Bratdämpfe. Das bedeutet, dass er nicht mehr für seine Gäste kochen kann. Zwar könnten die Symptome der Allergie mit Medikamenten behandelt werden, aber das ist für ihn keine akzeptable Lösung. Als Konsequenz wird das Restaurant Ende Januar seine Türen schließen.

Die Vorstellung, dass Fabian Shaikh das "Avantgarde" ohne seinen Bruder weiterführt, kam nicht in Frage. "Der Zusammenhalt wurde uns von unserem Vater in die Wiege gelegt. Ich stehe immer an seiner Seite und unterstütze seine Entscheidung", erklärte Fabian Shaikh der "Bild". Die Geschwister planen auch in Zukunft zusammenzuarbeiten und haben bereits eine Idee. Genaueres möchten sie jedoch noch nicht verraten.Zu Hause hat Romiou Shaikh übrigens keine Probleme mit seiner Allergie. "Zu Hause kocht Mama. Nur sie betritt die Küche. Das ist unser großes Glück."