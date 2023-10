Kräftiges Erdbeben erschüttert Slowakei

Am Montagabend gab es in der Slowakei eines der stärksten in der Geschichte des Landes.

Kurz vor 20.30 Uhr bebte die Erde im Osten der Slowakei heftig: Eines der stärksten Erdbeben in der Geschichte des Landes traf die Slowakei und war noch verbreitet in Polen, Ungarn und der Ukraine spürbar, wie "Erdbebennews" via Twitter berichtet. Bis zu 12,7 Millionen Menschen hätten laut Bericht dieses Erdbeben der Magnitude 5.0 gespürt. Durch das Beben kam es nahe des Epizentrum zu Stromausfällen. Außerdem fielen Bilder von Wänden, Objekte stürzten von Regalen und viele Menschen flüchteten ins Freie.

Das Epizentrum lag nach Lokalisierungen des Geoforschungszentrums Potsdam nahe der Kleinstadt Stropkov an der Grenze zur Ukraine und Polen. Zeugen meldeten, dass das Beben bis in die polnischen Städte Kattowitz, Krakau, in der Ukraine bis Lviv und in Ungarn bis Debrecen zu spüren war. Auch aus der slowakischen Hauptstadt Bratislava gibt es einzelne Meldungen, ebenso aus der tschechischen Stadt Brno.

Noch gibt es keine Meldungen über Gebäudeschäden. Allerdings leben schätzungsweise 1.000 Menschen in Gebieten, wo durch das starke Beben Schäden an Gebäuden auftreten könnten.