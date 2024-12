Krebserregend: So gefährlich ist Mikroplastik in Teebeuteln

Eine Studie zeigt die gefährlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf den menschlichen Körper auf.

Spanische Forscher haben eine alarmierende Entdeckung gemacht. Mikroplastische Partikel in Teebeuteln, die bei Kontakt mit heißem Wasser freigesetzt werden, dürften ernsthafte Folgen auf den menschlichen Körper haben. Eine neue Studie zeigt, dass das Plastik in den Körper abgegeben und dort über den Verdauungstrakt aufgenommen wird, was unter anderem Krebserkrankungen und Fruchtbarkeitsprobleme zur Folge haben kann.

Laut Daily Mail fand das Forscher-Team der Universität Autònoma de Barcelona heraus, dass besonders Polypropylen-Teebeutel große Mengen an Nano-Partikeln freisetzen – bis zu 1,2 Milliarden Partikel pro Milliliter Wasser. Konkret gelangen die Mikroplastik-Partikel über die Schleimhautzellen des Darms in den Körper und können sogar den Zellkern erreichen.

Darüber hinaus wurden die Auswirkungen von Mikroplastik auf die Darmgesundheit und dessen Verbindung zu strukturellen Veränderungen im Dickdarm untersucht. Wissenschaftler wie Maria Westerbos vom Plastic Health Council betonen daher, dass sofortige Maßnahmen erforderlich sind, um die gesundheitlichen Risiken dahingehend zu minimieren.