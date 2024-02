Kreml-Kritikerin in der ZIB2: Nawalny wurde ermordet

Anlässlich des Todes von Alexey Navalny sprach Armin Wolf mit Evgenia Kara-Murza, der Ehefrau des inhaftierten russischen Politikers Wladimir Kara-Murza. In dem emotionalen, in der ZIB2 ausgestrahlten Interview griff Kara-Murza Putin frontal an.

Nur wenige Menschen verstehen besser als Evgenia Kara-Murza, was Julia Nawalnaja, die Frau des getöteten russischen Dissidenten Alexej Nawalny, gerade durchmacht. Wie Nawalnaja hat auch sie erlebt, wie es ist, wenn der eigene Mann im Gefängnis sitzt, weil er den russischen Präsidenten Wladimir Putin herausgefordert hat. Ihr Ehemann, der Kreml-Kritiker Wladimir Kara-Murza, sitzt seit 2022 wegen seines Widerstands gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine hinter Gittern. Wie Alexej Nawalny überlebte er Vergiftungsversuche. In seinem Fall sogar zwei Mal.

Nawalny wurde umgebracht

Daran das für den Tod von Alexej Nawalny Wladimir Putin verantwortlich ist, hat Kara-Murza keine Zweifel. Der russische Präsident betrachtete Nawalny als seinen persönlichen Feind. Putin habe in diesen Jahren alle Grenzen überschritten. "Seit zwei Jahren führt er einen Krieg gegen die Ukraine und zehntausende Menschen sind tot. Kriegsverbrechen wurden durch die russische Armee begangen und die Ermordung Nawalnys war nicht das erste politische Attentant in unserem Land", so Kara-Murza. "Sie versuchten Alexej Nawalny zu vergiften, dann haben sie ihn ins Gefängnis geworfen, haben in drei Jahre lang gefoltert und dann haben sie ihn tatsächlich umgebracht", sagte die Kreml-Kritikerin im ORF.

Ein Mörderisches Regime

Wie sehr Kara-Murza um das Leben ihres Mannes fürchte, wollte Armin Wolf wissen. "Ich habe jeden einzelnen Tag Angst um ihn. Aber ich kann auch nicht zulassen, dass diese Angst um sein Leben mich davon abhält, die Arbeit umzusetzen, die ihm so wichtig ist", führte Kara-Murza aus. "Es ist ein mörderisches Regime, das nur zu stehlen und zu töten weiß und ich glaube es ist meine Pflicht alles zu tun, um den Tag näher zu bringen, an dem dieses Regime zusammenbricht".

Geeinter Westen

Die russische Oppositionelle geht davon aus, dass Putin die Absicht hat Russland so lange zu regieren, wie er lebt. "Und manchmal glaube ich er denkt, dass ist für immer", so Kara-Murza. Vom Westen, von der EU und der USA, erwarte sich Kara-Mursa "Einigkeit in der Unterstützung der Ukraine und ihrer Kriegsanstrengungen" und "dass Wladimir Putin für seine Verbrechen bezahlt".