Geheime Aufnahmen: Wird hier Nawalnys Leiche abtransportiert?

Seit seinem Tod sind die sterblichen Überreste des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny (†47) spurlos verschwunden. Die russischen Behörden wollen den Leichnam 14 Tage lang unter Verschluss halten.

Die Witwe Nawalnys warf den russischen Behörden vor, den Leichnam ihres Mannes zurückzuhalten. Die Behörden warteten ab, bis keine Spuren des Nervengifts Novitschok mehr nachzuweisen seien, erklärte Julia Nawalnaja am Montag in einer Videobotschaft.

Am Montag in der Früh seien Alexejs Mutter Ljudmila Nawalnaja und die Anwälte nicht in die Leichenhalle in der nordrussischen Stadt Salechard gelassen worden. "Auf die Frage, ob sich dort Alexejs Körper befindet, antworten die Mitarbeiter nicht", so Jarmysch auf X.

"Die Ermittler haben den Anwälten und der Mutter von Alexej gesagt, dass sie die Leiche nicht herausgeben", schrieb Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch am Montag auf X (vormals Twitter). Als Grund seien "chemische Untersuchungen" genannt worden, die am Toten vorgenommen werden sollen.

Wird hier Nawalnys Leiche abtransportiert?

Jetzt sind Aufnahmen aufgetaucht, die diese These unterstreichen könnten: Die Kreml-kritische Nachrichtenseite "Mediazona" hat Aufnahmen einer Straßenwebcam veröffentlicht, die in der Nähe des Straflagers "Polarwolf" in Sibirien entstanden sind.

Der Clip zeigt eine Kolonne von Regierungsfahrzeugen in der Nacht nach Nawalnys Tod. Der Konvoi fährt auf der einzigen Straße zwischen Nawalnys Straflagers "Polarwolf" und dem örtlichen Leichenschauhaus.

Mehrere Polizeiautos und ein Kleinbus

Auf den Aufnahmen der Webcam-Überwachung sind mehrere Polizeiautos und ein Kleinbus mit zwei grünen Streifen – laut "Mediazona" ein Fahrzeug des russischen Strafvollzugssystems – zu sehen. Die russischen Investigativ-Journalisten sind überzeugt, dass dieses Video den Transport von Nawalnys Leiche zeigt.

Die Kreml-kritische Nachrichtenseite verglich andere Tage aus der Straßenwebcam und keine solche Autokolonne um Mitternacht finden. Das deutet darauf hin, dass es sich nicht um ein Standard-Prozedere handeln dürfte, dass Regierungsfahrzeuge um diese Uhrzeit in der Gegend zwischen dem Straflager und der Leichenhalle unterwegs sind.

Nawalnys Mutter versucht vergeblich, den Leichnam ihres Sohnes in Empfang zu nehmen.