Vor knapp einer Woche landete der Wagen des Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg in einem Graben. Im Zuge dessen kam es zu einem mittlerweile tödlichen Folgeunfall.

Ein einjähriges Kind, das im Zusammenhang mit einem Unfall des Dienstwagens von Baden-Württembergs Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) verletzt worden war, ist gestorben. Das Kind erlag am Sonntag seinen schweren Verletzungen, wie das Polizeipräsidium der deutschen Stadt Heilbronn mitteilte.



Kretschmanns Limousine, das erste Fahrzeug einer Kolonne, war am Montag vermutlich wegen Aquaplanings auf der Autobahn 81 von der Fahrbahn abgekommen. Laut Polizei stieß das Fahrzeug zunächst gegen eine Leitplanke und kam dann auf der Standspur zum Stehen. Ein Begleitfahrzeug und ein Polizeiwagen hielten daraufhin hinter Kretschmann an.



Ein anderes Fahrzeug kam dann etwas später ebenfalls durch Aquaplaning ins Schleudern und prallte gegen das Begleitfahrzeug. In dem Fahrzeug saß auf der Rückbank das einjährige Kind. Auch der 33-jährige Fahrer dieses Wagens wurde schwer verletzt. Die 29-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt.



Der Ministerpräsident des deutschen Bundeslandes hatte nach dem Unfall große Sorge um die beiden Schwerverletzen und deren Angehörige geäußert. Kretschmann selbst wurde bei dem Unfall nicht verletzt.