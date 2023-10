Krieg im Gazastreifen: Hamas meldet "heftige Gefechte" mit Israel

Die Hamas hat nach eigenen Angaben am Sonntag "heftige Gefechte" mit der israelischen Armee im Gazastreifen geführt.

"Unsere Kämpfer führen derzeit im Nordwesten des Gazastreifens heftige Gefechte mit Maschinengewehren und Anti-Panzer-Waffen gegen die eingedrungenen Besatzertruppen", erklärte am Sonntagabend der bewaffnete Arm der radikalislamischen Palästinenserorganisation.

Die Ezzedine-Al-Qassam-Brigaden teilten zudem mit, dass sie "Mörsergranaten und Raketen" auf einen israelischen Militärstützpunkt in Eres gefeuert haben. Eres ist der wichtigste Grenzübergang zwischen Israel und dem Gazastreifen, seit dem Großangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober ist er geschlossen.

Die israelische Armee griff unterdessen nach eigenen Angaben am Sonntagabend weiter den Norden des Gazastreifens aus der Luft und mit Artilleriefeuer an. Es seien "Terroristen identifiziert" worden, die in der Nähe des Grenzübergangs aus einem Tunnel gekommen seien. Israelische Soldaten hätten diese "konfrontiert, getötet und verletzt", erklärte die Armee.