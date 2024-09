Krippe für Papst stammt heuer aus Grado

Der geschmückte Baum wird am 7. Dezember feierlich illuminiert.

Der bei österreichischen Urlaubern beliebte Badeort Grado in Friaul Julisch Venetien wird in diesem Jahr die Weihnachtskrippe für den Petersplatz in Rom liefern. Aus Ledro in der Provinz Trient hingegen kommt die 29 Meter hohe Rottanne, die neben der Krippe aufgestellt wird, teilte der Vatikan mit. Der geschmückte Baum wird am Nachmittag des 7. Dezember feierlich illuminiert.

An diesem Tag wird auch die Weihnachtskrippe mitten auf dem Petersplatz erstmals für Pilger und Touristen zu sehen sein. Sie wird in diesem Jahr von Freiwilligen gestaltet und greift Motive der dortigen Lagune und aus dem Leben der Fischer auf. Baum und Krippe sind dann bis zum Fest der Taufe Christi zu sehen, das 2025 am 12. Jänner begangen wird.