Kroatien-Cluster: Das Protokoll

Der Party-Event „Austria goes Zrce“ wurde zur Super-Spreader-Veranstaltung. Besucherin klagt: "Lasche Kontrollen".

Mehr als 200 Rückkehrer von der Riesenparty auf der Insel Pag (Region Zadar) sind Corona-positiv.Die Fälle werden aber noch kräftig steigen. Allein in OÖ ist die Zahl um 47 auf 67 in die Höhe geschnellt. In NÖ stiegen sie auf 50. In Tirol gab es einen Anstieg von vier auf 29 Fälle innerhalb eines Tages.