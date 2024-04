Kronprinzessin Victoria wird Militär-Offizierin

Sie ist Kronprinzessin und schwedische Thronfolgerin. Jetzt macht Victoria Militär-Karriere und wird Offizierin.

Noch dieses Jahr geht der Drill für Kronprinzessin Victoria los. Ab Herbst wird sie an der Verteidigungsakademie in Stockholm zur Spezialoffizierin ausgebildet, wie das schwedische Königshaus jetzt mitteilte.

Königshaus und Streitkräfte

Die Verbindung zwischen dem Königshaus und den Streitkräften wird damit noch enger. Und so wird die Kornprinzessin geschult: Es geht um Kenntnisse in Taktik, Strategie und Wissenschaft. Alles natürlich aus Militär-Perspektive.

Zwei Jahre Ausbildung

Bis zu 25 Monate, also um die zwei Jahre, wird die Ausbildung für die Thronfolgerin dauern. Wie lange Victoria wirklich braucht, das hängt davon ab, wie schnell sie sich in das Denken der Militärs hineinversetzen kann.

An der Spitze der Armee

Eine Armee-Grundausbildung hat die Schweden-Prinzessin bereits. Außerdem hat sie unter anderem Geschichte und Politikwissenschaft in Schweden und den USA studiert. Warum will Victoria jetzt mehr über die Armee lernen? Ganz klar. Als Thronfolgerin wird sie einmal Chefin der Armee sein. Da will man natürlich vorbereitet sein.