LA in Angst vor Model-Killer

Die Polizei ermittelt auf Hochdruck, Angst vor weiteren Toten.

Schreckliche Entdeckung: Das Model Nichole 'Nikki' Coats (Foto oben) lag leblos in ihrer Wohnung. Ihre Tante fand die Leiche. Zwei Tage zuvor hatten das Model noch Kontakt mit ihrer Mutter. Ihr Tod wird von den Ermittlern als höchst "verdächtig" eingestuft. Noch heißt es warten auf dem Bericht des Gerichtsmediziners von Los Angeles County

© KTLA Trauernde Mutter des ModelsCoats.

Doch das Drama in LA geht weiter! Nur zwei Tage später und nur wenige Kilometer entfernt wurde die 31-jährige Maleesa Mooney tot in ihrem luxuriösen Apartment in einem Hochhaus in Los Angeles aufgefunden.

© Instagram Zweites totes Model Mooney.

Alarm bei der Polizei

Die Stadt ist in Aufruhr: Haben wir es mit einem Serienkiller zu tun? Familien und Freunde der beiden Opfer fürchten das Schlimmste und die Polizei ist in höchster Alarmbereitschaft!