''Last-minute-Hinrichtungen'': Trump im Blutrausch

Präsident Trump verabschiedet sich mit einer Serie von Hinrichtungen aus dem Amt.

Trump ist klarer Befürworter der Todesstrafe: Insgesamt wurden in den USA 2020 17 Personen hingerichtet: 16 mit der Giftspritze, eine mit dem elektrischen Stuhl, allesamt männlich. Zehn Hinrichtungen wurden staatlich angeordnet, so viel wie seit sieben Jahrzehnten nicht: „Es scheint, als wolle Trump so viele Urteile wie möglich vollstrecken, bevor Joe Biden, ein Gegner der Todesstrafe, antritt“, schreibt der Spiegel. In 28 von 50 Bundesstaaten gilt noch die ­Todesstrafe.

Erste Frau

Drei von Trump anberaumte Hinrichtungen sind derzeit noch ausständig. Unter ihnen ist eine Frau: Lisa Montgomery. Sie ermordete 2004 eine Hochschwangere, schnitt ihr das Baby aus dem Leib. Am 12. Jänner soll sie als erste Frau seit 1953 in den USA exekutiert werden. Ihre Anwälte plädieren dagegen, da Montgomery psychisch krank sei und als Kind missbraucht wurde. Die beiden anderen Todeskandidaten sind ihren Anwälten zufolge mit Corona infiziert.