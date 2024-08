Laut US-Militär: Anführer von Al-Kaida-Ableger getötet

Getöteter war laut US-Angaben für Überwachung der terroristischen Operationen in Syrien verantwortlich.

Die US-Armee hat nach eigenen Angaben in Syrien ein hochrangiges Mitglied einer Kampfgruppe mit Verbindungen zum Terror-Netzwerk Al-Kaida getötet. Wie das US-Zentralkommando (CENTCOM) in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X mitteilte, haben die Streitkräfte Abu Abd al-Rahman al-Makki bei einem gezielten Angriff getötet. Er war der Anführer des Al-Kaida-Ablegers Hurras al-Din und für die Überwachung der terroristischen Operationen in Syrien verantwortlich, hieß es.

Earlier today, U.S. Central Command Forces killed Hurras al-Din senior leader Abu-’Abd al-Rahman al-Makki in a targeted kinetic strike in Syria. Abu-’Abd al-Rahman al-Makki was a Hurras al-Din Shura Council member… pic.twitter.com/eIxqqU1vFq — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 23, 2024

"CENTCOM setzt sich weiterhin dafür ein, Terroristen im Zuständigkeitsbereich des CENTCOM, die die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und Partner sowie die regionale Stabilität bedrohen, dauerhaft zu bekämpfen", erklärte General Michael Erik Kurilla, Befehlshaber des US-Zentralkommandos, in dem Post.