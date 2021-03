Legendärer 'Naked Cowboy' festgenommen

Der berühmte Straßenmusiker soll rund 250.000 Dollar im Jahr verdient haben.

Seit 1998 ist legendäre „Naked Cowboy“ auf der ganzen Welt bekannt. Der Straßenmusikant Robert Burck steht seit Jahren regelmäßig nur mit einer Unterhose, einem Cowboyhut und einer Gitarre bekleidet am Times Square und ist mittlerweile eine New Yorker Touristenattraktion.

Nun sorgte der „Naked Cowboy“ für negative Schlagzeilen. Burck wurde in Daytona Beach in Florida wegen aggressivem Betteln festgenommen. Der 50-Jährige ließ sich mit Passanten fotografieren und dafür bezahlen. Als die Beamten deswegen seine Personalien aufnehmen wollten, widersetzte sich der „Cowboy“.

© Getty

Burck sorgte auch politisch immer wieder für Schlagzeilen. Galt der US-Amerikaner lange Zeit als Trump-Fan, so stellte er sich vor der US-Wahl auf die Seite von Joe Biden. Vor zehn Jahren hatte der "Naked Cowboy" angekündigt, 2012 für das Amt des US-Präsidenten kandidieren zu wollen. Letztlich wechselte er aber nie vom New Yorker Times Square in das Weiße Haus von Washington. Politische Ambitionen hatte Burck freilich schon zuvor gehabt - seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt in New York zog er allerdings 2009 nach kurzer Zeit zurück, weil ihm der bürokratische Aufwand zu groß gewesen war...