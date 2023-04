Legendäres James-Webb-Teleskop zeigt die Ringe des Uranus

Es sind auf dem Foto unter anderem die Ringe des Eisriesen zu sehen, was das James-Webb-Teleskop erst zum dritten seiner Art macht, dem das gelingt. Infrarot-Sensoren werden genützt, welche helfen, solch präzise Bilder zu schießen.

Nun sollen zwei weitere Schnappschüsse gemacht werden. Diese haben das Ziel, noch mehr Einblick in die Atmosphäre und die mysteriösen Ringe von Uranus zu bekommen. Erst seit den 1970ern ist überhaupt bekannt, dass die Ringe des Planeten existieren.

Uranus has never looked better. Really.



Only Voyager 2 and Keck (with adaptive optics) have imaged the planet's faintest rings before, and never as clearly as Webb’s first glimpse at this ice giant, which also highlights bright atmospheric features. https://t.co/aE3rJIqVKy pic.twitter.com/RZElIRkudl