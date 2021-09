Lehrerin (28) am Weg zu Freund im Park von Fremdem ermordet

Die Grundschullehrerin Sabina Nessa, 28, wurde am Samstagabend tot in einem Park im Südosten Londons aufgefunden.

Die Beamten wurden um 17.32 Uhr gerufen, nachdem ihre Leiche fast 24 Stunden lang unentdeckt auf Wiesen lag. Sabina wurde unter einem Haufen Blätter in einem belebten Londoner Park von einer Frau entdeckt, die nach ihrer verlorenen Halskette suchte. Die Polizei behandelt den Tod als Mord, aber eine erste Obduktion ergab keine schlüssige Todesursache.

Sabina, 28, war eine von vier Schwestern und unterrichtete als Grundschullehrerin an der Rushey Green Grundschule in Catford, nur wenige Kilometer von ihrem Entdeckungsort entfernt. Schulleiterin Lisa Williams soll gesagt haben: "Wir sind am Boden zerstört von Sabinas tragischem Tod. "Sie war eine brillante Lehrerin; Sie war freundlich, fürsorglich und absolut engagiert für ihre Schüler. Sie hatte so viel Leben vor sich und so viel mehr zu geben und ihr Verlust ist verzweifelt traurig.

Ein Mann im Alter von 40 Jahren, der wegen Mordverdachts festgenommen wurde, wurde bis zu weiteren Ermittlungen freigelassen.