Lehrerin hat Sex mit Schüler (14) – und kommt mit Mini-Strafe davon

Obwohl die zweifache Mutter alles gestand, ließ der Richter Gnade walten.

Ein neuer Sex-Skandal an einer Schule sorgt derzeit in den USA für Aufregung. Allyssa Gustafson, eine Aushilfslehrerin in Urbana (Illinois), hatte über Monate hinweg eine Affäre mit einem erst 14-jährigen Schüler. Nun stand die 24-Jährige deshalb vor Gericht.

Die zweifache Mutter legte dabei ein volles Geständnis ab. Zwischen März und August 2019 hat sie mindestens fünf Mal mit dem 14-Jährigen geschlafen. Zudem schickte die Lehrerin dem Schüler auch Nacktbilder auf Snapchat und Facebook Messenger.

© Facebook

Sex-Lehrerin muss nicht ins Gefängnis

Der Richter zeigte sich dennoch gnädig. Weil Allyssa Gustafson zuvor noch keine Straftat begangen hatte und keine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen würde, kommt sie nun ohne Haftstrafe davon. Die 24-Jährige wurde zu einer Bewährungsstrafe von vier Jahren verurteilt und wird als Sexualstraftäterin registriert. Medienberichten soll im Dezember entschieden werden, ob die Lehrerin für 180 Tage eine elektronische Fußfessel tragen muss.