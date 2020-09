Lehrerin macht im Lagerraum mit 14-Jährigem rum

Weil sie mit einem Schüler herumknutschte, wurde Katie zu einer drastischen Strafe verurteilt.

Katie Smith (28) aus dem australischen Bundesstaat New South Wales brach in Tränen aus, als das Urteil verkündet wurde. Die junge Lehrerin wurde zu drei Jahren und 10 Monaten Gefängnis (davon 2 Jahre und 3 Monate unbedingt) verurteilt, nachdem sie mit einem minderjährigen Schüler rumgemacht hatte.

Der Vorfall ereignete sich bereits im Herbst 2018 an einer Schule in der Hunter Region. Die verheiratete Sportlehrerin begann mit einem 14-jährigen Schüler zunächst zu flirten und schickte ihm später anzügliche Snapchat-Nachrichten. Mindestens einmal soll das ungleiche Paar auch in einem Lagerraum der Schule herumgeknutscht und gefummelt haben.

Hartes Urteil

Die Sache flog schließlich auf, als Nacktbilder der Lehrerin an der Schule die Runde machten. Smith wurde umgehend entlassen und festgenommen. Vor Gericht zeigte sich die 28-Jährige geständig und sprach von Eheproblemen und dass sie niemals mit dem Schüler Sex haben wollte. Der Richter kannte trotzdem keine Gnade und statuierte an ihr ein Exempel. Katie Smith muss nun mindestens zwei Jahre und drei Monate ins Gefängnis.